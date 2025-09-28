Guía completa sobre operaciones con el gráfico de velas de Futuros MEXC: funciones de colocación de órdenes, inversión y TP/SL explicadas





En la página de trading de Futuros MEXC, la sección de colocación de órdenes del sitio web se encuentra de forma predeterminada en el lado derecho. En esta sección puedes definir el apalancamiento, el modo de margen , el tipo de orden y otros parámetros para abrir posiciones. Para obtener más detalles sobre la página de Futuros MEXC, puedes consultar este artículo: Explicación de la terminología en la página de trading de futuros





En el trading de futuros de criptomonedas, las oportunidades suelen aparecer y desaparecer rápidamente. Muchos inversores desean abrir o cerrar posiciones directamente en el gráfico de velas mientras analizan el movimiento del precio para capturar las fluctuaciones del mercado. Para satisfacer estas necesidades, Futuros MEXC ahora admite operar directamente desde el gráfico de velas. Este artículo te guiará por el proceso. Actualmente, el trading desde el gráfico de velas solo está disponible en la versión web. Este artículo utiliza la interfaz web de futuros USDT-M para fines de demostración.









Los gráficos de velas son uno de los tipos de gráficos más comunes en el trading financiero. Cada gráfico de velas incluye cuatro datos clave: apertura, cierre, máximo y mínimo, que muestran visualmente las fluctuaciones del precio durante un periodo específico.





Beneficios de comprender los gráficos de velas:





Información visual del mercado: La forma de las velas rojas/verdes y la longitud de las mechas ayudan a juzgar rápidamente si el mercado es alcista o bajista.

Identificación de tendencias: Los patrones consecutivos de velas ayudan a los traders a reconocer tendencias alcistas, bajistas o laterales.

Apoyo para la toma de decisiones de trading: Combinados con el volumen y los indicadores técnicos, los gráficos de velas pueden indicar cuándo comprar, vender o holdear.

Advertencia de riesgo: Ciertos patrones de reversión (por ejemplo, el martillo y la vela envolvente) indican posibles giros del mercado, lo que ayuda a evitar pérdidas.





Comprender los gráficos de velas ayuda a los usuarios a observar las tendencias del precio de forma más eficaz y a mejora la flexibilidad y la eficiencia de las estrategias de trading.













⊕ a la derecha. Haz clic en ⊕ para abrir el cuadro de colocación de orden de compra/venta límite. Ingresa la cantidad y haz clic en el ícono correspondiente de Comprar/Vender a precio límite a la izquierda para colocar la En la página de trading de futuros, pasa el cursor sobre el gráfico de velas y aparecerá un íconoa la derecha. Haz clic enpara abrir el cuadro de colocación de orden de compra/venta límite. Ingresa la cantidad y haz clic en el ícono correspondiente dea la izquierda para colocar la orden de límite . Nota: Las órdenes desde el gráfico de velas no admiten, por ahora, seleccionar ni ajustar el modo de margen o el apalancamiento; debes configurarlos previamente en la sección principal de órdenes.





Si el precio de la orden de límite está por debajo del precio de mercado actual, se abrirá una posición long y se mostrará con un ícono verde de compra límite en el gráfico de velas. Si el precio de la orden de límite está por encima del precio de mercado actual, se abrirá una posición short y se mostrará con un ícono rojo de venta límite en el gráfico de velas.





Haz clic en el ícono ▼ encima del cuadro de entrada de cantidad para definir las unidades del contrato.









Una vez que coloques tu orden de límite, aparecerá en el gráfico de velas. Pasa el cursor sobre la orden para ver la leyenda Haz clic para cambiar la orden. Haz clic en el ícono de la orden de límite para abrir el cuadro de entrada Editar orden límite; luego introduce el nuevo precio y la cantidad para actualizar la orden.





También puedes hacer clic y arrastrar el ícono de la orden límite hacia arriba o hacia abajo para ajustar el precio. Nota: Al arrastrar solo se modifica el precio; la cantidad no puede cambiarse de esta manera.













En el gráfico de velas, cada ícono de orden de límite tiene un botón × en el extremo derecho. Cuando pases el cursor sobre la ×, aparecerá el texto Cancelar orden. Haz clic en × para proceder con la cancelación.

















Si tu orden límite ya se ha ejecutado, tu posición se mostrará en el gráfico de velas. Pasa el cursor sobre el ícono ↑↓ en el lado derecho de tu posición y verás el texto Invertir posición. Luego, haz clic en el ícono ↑↓ para ejecutar una posición inversa.





"Invertir posición" significa que el sistema cerrará tu posición actual a precio de mercado y, simultáneamente, abrirá una posición opuesta del mismo tamaño a precio de mercado. Ten en cuenta que, debido a factores como la disponibilidad de margen, las condiciones de mercado y el riesgo, la operación puede no tener éxito en todos los casos.













Pasa el cursor sobre el botón Cerrar Long/Short en el lado derecho del ícono de tu posición en el gráfico de velas. Verás la opción Cerrar posición a mercado. Haz clic en el botón Cerrar Long/Short para cerrar rápidamente tu posición al precio de mercado actual.





















Pasa el cursor sobre el botón Cerrar long/short en el lado derecho del ícono de tu posición abierta en el gráfico de velas. A la derecha verás dos íconos: TP y SL. Al pasar el cursor sobre el ícono TP, aparecerá el mensaje "Arrastra o haz clic para definir el TP de la posición". Del mismo modo, al pasar el cursor sobre el ícono SL, aparecerá "Arrastra o haz clic para definir el SL de la posición".









Usaremos el TP de una posición short como ejemplo con fines demostrativos.





Mantén pulsado el botón TP y arrástralo hacia abajo. Mientras lo arrastras, verás tu monto de ganancia actualizarse en tiempo real a la derecha. Suelta el ratón en tu precio de take-profit deseado y aparecerá la ventana TP/SL y precio de mercado. Haz clic en Confirmar para completar la configuración. Lo mismo aplica para el SL.





Si prefieres no usar el método de arrastrar y soltar, simplemente haz clic en el botón TP o SL. Se abrirá la ventana TP/SL y precio de mercado, donde podrás introducir manualmente tu precio ideal de take-profit o stop-loss. Haz clic en Confirmar para guardar la configuración.













Haz clic para cambiar la orden. Al hacer clic, se abrirá la ventana TP/SL y precio de mercado, donde podrás ajustar tu precio de TP/SL. Haz clic en Confirmar para guardar los cambios. Después de configurar una orden TP/SL , aparecerán los íconos correspondientes en el gráfico de velas en los niveles de precio que elegiste. Pasa el cursor sobre un ícono de TP/SL y verás el aviso. Al hacer clic, se abrirá la ventana, donde podrás ajustar tu precio de TP/SL. Haz clic enpara guardar los cambios.









También puedes editar las órdenes TP/SL arrastrándolas.





Pasa el cursor sobre el ícono TP o SL, luego haz clic y mantén pulsado el ícono para arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo hasta un nuevo nivel de precio. Cuando sueltes el ratón en tu precio deseado, aparecerá una ventana con el precio actualizado. Haz clic en Confirmar para guardar los cambios.













Pasa el cursor sobre el ícono × junto al marcador de TP/SL. Aparecerá un mensaje emergente con el texto Cancelar orden. Haz clic en la × para cancelar la configuración de TP/SL.









Operar directamente en el gráfico de velas te permite observar de forma más intuitiva los cambios de posición y los precios de mercado actuales, ajustar posiciones con flexibilidad y desarrollar estrategias de trading. Además, facilita las operaciones y te ayuda a responder eficazmente ante condiciones de mercado de rápido movimiento. En comparación con la sección de colocación de órdenes, la funcionalidad del gráfico de velas es relativamente limitada. Para estrategias de trading más complejas, aún necesitas operar desde la sección de colocación de órdenes.









En MEXC, hay dos escenarios en los que se usa la función TP/SL: antes de tener una posición y mientras mantienes una posición.





TP/SL antes de tener una posición: Te permite definir por adelantado una orden de cierre con condiciones de activación (como ROE o PNL). Cuando el último precio, el precio justo o el precio índice alcance el precio de activación preestablecido, el sistema cerrará la posición al mejor precio de mercado según el precio y la cantidad definidos para tratar de lograr el take-profit o el stop-loss configurados. Esto permite asegurar automáticamente la ganancia deseada o evitar pérdidas innecesarias.





TP/SL mientras mantienes una posición: Se refiere a configurar directamente un TP/SL a precio de mercado, usando la posición completa o una posición parcial (sitio web). Puedes predefinir condiciones de activación (como ROE, PNL o USDT). Cuando el último precio, el precio justo o el precio índice alcance el precio preestablecido, el sistema cerrará la posición al mejor precio de mercado según el precio y la cantidad establecidos.





MEXC también ha introducido las funciones Take-profit inverso y el Stop-loss inverso en el trading de futuros, las cuales ayudan a los usuarios de MEXC a aprovechar los movimientos bidireccionales del mercado para maximizar sus beneficios.













TP/SL se refiere a configurar por adelantado el take-profit (TP) y el stop-loss (SL) para posiciones que están a punto de abrirse. Puedes establecer el TP/SL al abrir una posición. Luego, puedes elegir el último precio, el precio justo o el precio índice como activador del TP/SL. Cuando la orden se ejecute (total o parcialmente) a precio límite o de mercado, el sistema colocará inmediatamente una orden TP/SL en función del precio de activación predefinido.





Puedes elegir entre tres modos de configuración: USDT (precio de activación), ROE o PNL. Si, por ejemplo, seleccionas ROE, el precio de activación y el PNL estimado se calculan según la tasa seleccionada.





Notas importantes: El sistema permite definir el TP/SL por ROE o PNL, pero los valores son solo de referencia. Las tarifas de trading, los cambios en el precio medio de entrada y los precios efectivamente ejecutados afectarán al rendimiento real y al PNL. Añadir a una posición cambiará el precio medio de entrada, pero los precios activación de TP/SL quedan fijados en el momento de su creación y no se ajustan automáticamente.









Recordatorio de riesgos: El trading de futuros es una inversión de alto riesgo. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos y operar con cautela. Para obtener más información sobre los riesgos del trading con alto apalancamiento, consulta el artículo Estrategias de trading con apalancamiento y gestión de riesgos









