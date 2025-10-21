Precio índice, precio justo y último precio









El precio índice es el promedio ponderado del precio del activo subyacente en el mercado spot de los principales exchanges. A medida que cambia el precio del activo subyacente, el precio índice se actualiza de forma continua para reflejar el valor justo del par de futuros en el mercado. MEXC selecciona los precios de los principales exchanges como fuente de cada índice de futuros, lo cual garantiza que la fijación de precios de los futuros de MEXC se base en datos de mercado en tiempo real.





El propósito de fijar el precio índice es reducir el riesgo causado por la volatilidad de los precios y la manipulación del mercado, lo que proporciona una referencia de precios más estable.









Precio índice = (Porcentaje ponderado en el exchange A × Precio del activo subyacente en el exchange A + Porcentaje ponderado en el exchange B × Precio del activo subyacente en el exchange B + ... + Porcentaje ponderado en el exchange N × Precio del activo subyacente en el exchange N)





Porcentaje ponderado del exchange i = Ponderación del exchange i ÷ Ponderación total

Ponderación total = Ponderación del exchange A + Ponderación del exchange B + ... + Ponderación del exchange N





MEXC actualizará periódicamente los componentes y las ponderaciones del índice. Si se producen condiciones extremas en el mercado o desviaciones anormales de precios, MEXC tomará medidas de protección adicionales, que incluyen, entre otras, la modificación de los componentes y ponderaciones del índice sin previo aviso.









Si los datos de mercado de un determinado exchange se retrasan de forma constante o se desvían significativamente del mercado, dichos datos se excluirán del cálculo del índice. Una vez que la calidad de los datos del exchange excluido vuelva a la normalidad, se volverán a incorporar al cálculo.





Si el precio spot de un exchange en particular se desvía de la mediana de todos los exchanges en ±1%, MEXC implementará un mecanismo de protección de precios y excluirá el precio spot de ese exchange (en condiciones extremas del mercado, la plataforma puede ajustar la mediana del coeficiente de desviación para ciertos pares de trading o no estar sujeta a esta disposición).









El precio justo se calcula con base en el precio índice y la media móvil de la base de costos.





Para mejorar la estabilidad del mercado y reducir las liquidaciones forzosas innecesarias durante fluctuaciones anormales del mercado, los Futuros Perpetuos de MEXC utilizan un sistema de marcado de precio justo especialmente diseñado. En lugar de utilizar el último precio, el sistema fija el precio de marcado en el precio justo. Esto ayuda a prevenir desviaciones innecesarias entre el precio de mercado y el índice de precios causadas por la manipulación del mercado o la falta de liquidez, lo cual evita liquidaciones forzosas innecesarias.





En la página de trading de Futuros de MEXC, puedes ver el precio justo en el lado derecho del par de trading. Asimismo, se puede configurar el gráfico de velas para que muestre el precio justo en la parte superior del gráfico.













Precio justo = Mediana (Prima de la tasa de financiación, Precio justo base de precio medio, Último precio)

Prima de la tasa de financiación = Precio índice × [1 + Última tasa de financiación × (Horas hasta la próxima liquidación de financiación ÷ Periodo de liquidación de financiación en horas)]

Precio justo base de precio medio = Precio índice + Media móvil de la base (periodo especificado) = Precio índice + Media móvil [(Mejor precio de oferta + Mejor precio de demanda) ÷ 2 – Precio índice]

El último precio es el precio de transacción de Futuros más reciente, actualizado en tiempo real.









El precio justo solo afecta el precio de liquidación y el PNL no realizado, no afecta el PNL realizado.





Esto significa que cuando se ejecutan las órdenes de los usuarios de MEXC, ellos pueden ver las ganancias y pérdidas no realizadas positivas o negativas de inmediato. Esto sucede debido a una ligera desviación entre el precio justo y el último precio. Este es un fenómeno normal y no significa que los usuarios de MEXC hayan perdido fondos, pero deben prestar atención al precio de liquidación forzosa para evitar verse obligados a liquidar prematuramente.









El último precio se refiere al precio al que los pares de Futuros se ejecutan instantáneamente en el libro de órdenes de MEXC.





Puedes ver este precio haciendo clic en la pestaña [Operaciones del mercado] en el área del libro de órdenes en la página de trading de Futuros de MEXC.

















Abre la página de trading de Futuros en MEXC. Coloca el cursor sobre Último precio▼, Precio índice ▼ o Precio justo ▼ sobre el gráfico de velas y aparecerá un menú desplegable con tres opciones de precio. Haz clic para seleccionar el precio que deseas utilizar para alternar entre ellos.













1) Abre la aplicación MEXC y pulsa Futuros en la parte inferior.

2) En la página de trading de Futuros, pulsa el icono de vela en la esquina superior derecha.

3) En la página del gráfico de velas, pulsa el icono de rotación de pantalla en la esquina superior derecha.

4) En la vista del gráfico de velas horizontal, pulsa en Último precio ▼, Precio índice ▼ o Precio justo ▼ en la esquina superior derecha y aparecerá un menú desplegable con tres opciones de precio. Pulsa una opción para seleccionar el precio que deseas utilizar y alternar entre ellos.







