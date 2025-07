ZKL

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

NombreZKL

PuestoNo.1325

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.45%

Suministro de circulación302,702,381

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3027%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.748212614127982,2024-07-22

Precio más bajo0.015210655908752951,2025-06-29

Blockchain públicaETH

IntroducciónzkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.