WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

NombreWUF

PuestoNo.975

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación83,558,104,837,215.4

Suministro máx.100,000,000,000,000

Suministro total83,558,104,837,215.4

Tasa de circulación0.8355%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000001672523205827,2024-07-21

Precio más bajo0.000000136473042497,2025-07-13

Blockchain públicaSOL

IntroducciónWUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.