WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

NombreWSM

PuestoNo.1972

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación1,882,704,160.499461

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total1,897,127,649.509461

Tasa de circulación0.9413%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07971075055595898,2023-09-30

Precio más bajo0.000384323782852664,2025-01-30

Blockchain públicaBSC

IntroducciónBorn out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.