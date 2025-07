WOM

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

NombreWOM

PuestoNo.2586

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,01

Suministro de circulación58.529.174

Suministro máx.0

Suministro total1.000.000.000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.234461563629635,2022-09-01

Precio más bajo0.002555578068257099,2025-04-29

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

