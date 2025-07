WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

NombreWELL

PuestoNo.1968

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.02%

Suministro de circulación4,116,089,000

Suministro máx.42,000,000,000

Suministro total42,000,000,000

Tasa de circulación0.098%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.002682324275598843,2024-07-20

Precio más bajo0.000140917460864389,2025-04-25

Blockchain públicaETH

IntroducciónIntroducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.