xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

NombreUTK

PuestoNo.816

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.65%

Suministro de circulación704,112,145

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total704,112,145

Tasa de circulación0.7041%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.49367726,2021-08-13

Precio más bajo0.00543500526176,2020-03-16

Blockchain públicaETH

