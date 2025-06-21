USDUC

$USDUC es una sátira de las stablecoins tradicionales que adopta la inestabilidad como su característica distintiva. Construye una narrativa absurda que critica con humor la fe ciega en la estabilidad dentro del mundo cripto, funcionando tanto como una parodia como una reflexión creativa sobre la naturaleza de las monedas digitales.

NombreUSDUC

PuestoNo.733

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.40%

Suministro de circulación999,916,234.216127

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total999,916,234.216127

Tasa de circulación0.9999%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07497080188864848,2025-09-01

Precio más bajo0.006840683165320168,2025-06-21

Blockchain públicaSOL

