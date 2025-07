TSUGT

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

NombreTSUGT

PuestoNo.2697

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.13%

Suministro de circulación178,880,147

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total971,441,361.109

Tasa de circulación0.1788%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.4993061027795405,2023-09-08

Precio más bajo0.000695445981105491,2025-07-15

Blockchain públicaMATIC

