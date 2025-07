SECOND

MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

NombreSECOND

PuestoNo.2860

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación3,247,998,060.6681805

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.3247%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.011276515506308746,2024-04-15

Precio más bajo0.000022159941063484,2025-07-16

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

IntroducciónMetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.