SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

NombreSALD

PuestoNo.3159

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.03%

Suministro de circulación75,610,748.656114

Suministro máx.1,680,000,000

Suministro total1,677,951,825

Tasa de circulación0.045%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.13815570559717522,2023-07-21

Precio más bajo0.000039981206742158,2025-07-12

Blockchain públicaETH

IntroducciónOur mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.