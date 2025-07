RUNI

Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.

NombreRUNI

PuestoNo.4063

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.21,000,000

Suministro total21,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.730029717144678,2024-07-09

Precio más bajo0.04741001370780066,2025-03-28

Blockchain públicaBTCRUNES

IntroducciónRunesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.