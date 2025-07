RBTC1

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. RabBitcoin(RBTC1) is native token the game's economy, incentivizing participation, rewarding loyalty, and supporting the overall growth of the project.

Suministro de circulación7,437,500,000,000

Suministro máx.21,000,000,000,000

Suministro total21,000,000,000,000

Tasa de circulación0.3541%

Máximo histórico0.000032687237820629,2024-11-12

Precio más bajo0.000000400162359393,2025-07-08

Blockchain públicaTONCOIN

