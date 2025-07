POOLX

Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

NombrePOOLX

PuestoNo.1789

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.74%

Suministro de circulación5,234,752.262

Suministro máx.5,500,000

Suministro total5,500,000

Tasa de circulación0.9517%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico55.41120337,2021-04-12

Precio más bajo0.031968563727650556,2023-03-31

Blockchain públicaBSC

