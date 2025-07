OOKI

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

NombreOOKI

PuestoNo.2892

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación13,716,000,000

Suministro máx.13,835,000,000

Suministro total13,835,000,000

Tasa de circulación0.9913%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.06397283925418838,2021-12-24

Precio más bajo0.000003150325882633,2025-07-15

Blockchain públicaETH

IntroducciónOoki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.