OOBIT

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

NombreOOBIT

PuestoNo.993

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación1,000,000,000

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación1%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.907536868405002,2021-11-16

Precio más bajo0,2021-11-17

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

