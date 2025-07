NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NombreNULS

PuestoNo.1795

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.14%

Suministro de circulación113,138,368.89467816

Suministro máx.210,000,000

Suministro total132,277,400.31932367

Tasa de circulación0.5387%

Fecha de emisión2017-10-26 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.098 USDT

Máximo histórico8.54049015045166,2018-01-10

Precio más bajo0.01324560246211443,2025-06-24

Blockchain públicaNULS

