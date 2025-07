NGC

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

NombreNGC

PuestoNo.4655

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.0

Suministro total77,910,266.157691

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.334139823913574,2017-12-31

Precio más bajo0.006448210368096589,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

