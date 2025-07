MSN

Meson Network is revolutionizing Web3 by establishing a streamlined bandwidth marketplace through a blockchain protocol, replacing antiquated labor-based sales models.

PuestoNo.4221

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.127,500,000

Suministro total100,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.700742090405983,2024-04-29

Precio más bajo0.012170381086096523,2025-07-04

Blockchain públicaETH

Meson Network is revolutionizing Web3 by establishing a streamlined bandwidth marketplace through a blockchain protocol, replacing antiquated labor-based sales models.

