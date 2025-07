MSB

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

NombreMSB

PuestoNo.2574

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación199,019,940

Suministro máx.0

Suministro total300,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.21040468,2021-06-29

Precio más bajo0,2020-11-11

Blockchain públicaKLAY

