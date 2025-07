MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

NombreMKR

PuestoNo.3217

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.1,000,000

Suministro total870,827.47

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión2017-01-30 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6339.02421815,2021-05-03

Precio más bajo21.059799194335938,2017-01-30

Blockchain públicaETH

