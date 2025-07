MF

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

NombreMF

PuestoNo.2799

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación614,033,258.18

Suministro máx.1,500,000,000

Suministro total1,500,000,000

Tasa de circulación0.4093%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.061295368195924654,2022-04-14

Precio más bajo0.000033149154696201,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

IntroducciónMetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.