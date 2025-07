KWENTA

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

NombreKWENTA

PuestoNo.1405

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)18.98%

Suministro de circulación431,809.088

Suministro máx.0

Suministro total607,155.62

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico804.5456021143065,2023-03-14

Precio más bajo7.175762743891336,2025-06-11

Blockchain públicaOP

IntroducciónKwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.