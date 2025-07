KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

NombreKDA

PuestoNo.249

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)5.29%

Suministro de circulación324,076,146.1039

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.324%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico28.246047910135935,2021-11-11

Precio más bajo0.12130507,2021-01-11

Blockchain públicaKDA

Sector

Redes sociales

