INFRA

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

NombreINFRA

PuestoNo.2266

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)9.57%

Suministro de circulación4,130,897

Suministro máx.100,000,000

Suministro total100,000,000

Tasa de circulación0.0413%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.4687763500990365,2024-01-24

Precio más bajo0.11333777928930475,2024-11-09

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

