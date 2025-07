HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

NombreHI

PuestoNo.1303

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,00%

Suministro de circulación62 070 066 955,868

Suministro máx.100 000 000 000

Suministro total100 000 000 000

Tasa de circulación0.6207%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.5766812074355558,2021-12-08

Precio más bajo0.000087359779890873,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

IntroducciónHI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.