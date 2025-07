FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

NombreFTN

PuestoNo.201

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)13,97%

Suministro de circulación436 261 513

Suministro máx.1 000 000 000

Suministro total880 000 000

Tasa de circulación0.4362%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.520378280221257,2025-07-14

Precio más bajo0.3849164880140255,2023-01-20

Blockchain públicaFTN

Sector

Redes sociales

