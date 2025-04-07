FAIR3

La AI coin que aboga por la equidad en la cadena, liderada por Wang Xing, ha migrado de la cadena SOL a la cadena BSC.

NombreFAIR3

PuestoNo.1001

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.12%

Suministro de circulación935,814,213

Suministro máx.935,814,213

Suministro total935,814,213

Tasa de circulación1%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.044557961562136685,2025-08-04

Precio más bajo0.010376833874808429,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

