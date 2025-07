DAPPX

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

NombreDAPPX

PuestoNo.2280

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.03%

Suministro de circulación657,885,789.1720706

Suministro máx.0

Suministro total1,500,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.48878867,2021-06-25

Precio más bajo0.000603418337727454,2023-09-02

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

