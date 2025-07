BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

NombreBRAWL

PuestoNo.2600

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.03%

Suministro de circulación8,805,610,436.959196

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total9,999,441,090.619734

Tasa de circulación0.8805%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.006581150523754759,2024-04-01

Precio más bajo0.000012714975571548,2025-07-12

Blockchain públicaSOL

IntroducciónBitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.