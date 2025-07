BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

NombreBLY

PuestoNo.1404

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.06%

Suministro de circulación961,766,662.33

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.9617%

Fecha de emisión2018-12-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.676306,2021-04-04

Precio más bajo0.002898288580552685,2023-06-12

Blockchain públicaETH

