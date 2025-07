BITBULL

BITBULL brings sound money to the world, fulfilling the original promise of Bitcoin as "Peer-to-Peer Electronic Cash". Merchants and users are empowered with low fees and reliable confirmations. The future shines brightly with unrestricted growth, global adoption, permissionless innovation, and decentralisation.

NombreBITBULL

PuestoNo.7466

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.21,000,000

Suministro total21,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico167.3050792838594,2023-06-02

Precio más bajo0.000290161883059232,2024-08-07

Blockchain públicaBSC

IntroducciónBITBULL brings sound money to the world, fulfilling the original promise of Bitcoin as "Peer-to-Peer Electronic Cash". Merchants and users are empowered with low fees and reliable confirmations. The future shines brightly with unrestricted growth, global adoption, permissionless innovation, and decentralisation.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.