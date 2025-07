AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

NombreAIAT

PuestoNo.566

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.32%

Suministro de circulación146,389,462.2952275

Suministro máx.500,000,000

Suministro total500,000,000

Tasa de circulación0.2927%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.9237842124835582,2024-05-06

Precio más bajo0.21971395869182037,2024-01-18

Blockchain públicaETH

