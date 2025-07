AGII

AGII It's a AI Tool Generator for web3. The $AGII token powers the AGII platform. All payments for AGII products and services are made using the AGII token. AGII supports secure crypto payment processing methods as well as traditional payment channels such as credit cards, debit cards. This ensures safe and reliable transactions for users and businesses alike and a broader access.

NombreAGII

PuestoNo.4651

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.5,000,000,000

Suministro total5,000,000,000

Tasa de circulación0%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.003634456147455687,2023-10-25

Precio más bajo0.000020176680917845,2025-07-03

Blockchain públicaBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.