AES

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

NombreAES

PuestoNo.7123

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.0

Suministro total960,474,360.54

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.024899498212143312,2023-05-17

Precio más bajo0.000091078126583374,2024-11-27

Blockchain públicaMATIC

IntroducciónAree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.