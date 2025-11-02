ZeroTrust (ZERØ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00738009 $ 0.00738009 $ 0.00738009 Κατώτ. 24H $ 0.00841958 $ 0.00841958 $ 0.00841958 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00738009$ 0.00738009 $ 0.00738009 Υψηλ. 24H $ 0.00841958$ 0.00841958 $ 0.00841958 Υψηλή συνέχεια $ 0.00896326$ 0.00896326 $ 0.00896326 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.47%

ZeroTrust (ZERØ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00789072. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZERØ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00738009 και ενός υψηλού $ 0.00841958, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZERØ είναι $ 0.00896326, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00134542.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZERØ έχει αλλάξει κατά -0.40% την τελευταία ώρα, +3.66% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M Προμήθεια Κυκλοφορίας 367.74M 367.74M 367.74M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZeroTrust είναι $ 2.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZERØ είναι 367.74M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.89M