$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

