Yourself (YOURSELF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.26%

Yourself (YOURSELF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YOURSELF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YOURSELF είναι $ 0.00146841, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YOURSELF έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -5.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yourself (YOURSELF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 301.09K$ 301.09K $ 301.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 301.09K$ 301.09K $ 301.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.44M 999.44M 999.44M Συνολικός Όγκος 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yourself είναι $ 301.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YOURSELF είναι 999.44M, με συνολική προσφορά 999443622.1493173. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 301.09K