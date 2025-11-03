Yield Protocol (YIELD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00058856 $ 0.00058856 $ 0.00058856 Κατώτ. 24H $ 0.00059386 $ 0.00059386 $ 0.00059386 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00058856$ 0.00058856 $ 0.00058856 Υψηλ. 24H $ 0.00059386$ 0.00059386 $ 0.00059386 Υψηλή συνέχεια $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007987$ 0.00007987 $ 0.00007987 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.70%

Yield Protocol (YIELD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00059002. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YIELD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00058856 και ενός υψηλού $ 0.00059386, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YIELD είναι $ 0.547757, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007987.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YIELD έχει αλλάξει κατά -0.55% την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yield Protocol (YIELD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.12K$ 83.12K $ 83.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 71.45M 71.45M 71.45M Συνολικός Όγκος 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yield Protocol είναι $ 42.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YIELD είναι 71.45M, με συνολική προσφορά 140661635.5775238. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.12K