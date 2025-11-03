WrongCoin (WRONG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.37%

WrongCoin (WRONG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WRONG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WRONG είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WRONG έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -5.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WrongCoin (WRONG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.78M 999.78M 999.78M Συνολικός Όγκος 999,776,516.804541 999,776,516.804541 999,776,516.804541

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WrongCoin είναι $ 8.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WRONG είναι 999.78M, με συνολική προσφορά 999776516.804541. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.30K