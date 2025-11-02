WPAY (WPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.17001 $ 0.17001 $ 0.17001 Κατώτ. 24H $ 0.172621 $ 0.172621 $ 0.172621 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.17001$ 0.17001 $ 0.17001 Υψηλ. 24H $ 0.172621$ 0.172621 $ 0.172621 Υψηλή συνέχεια $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10%

WPAY (WPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.171452. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.17001 και ενός υψηλού $ 0.172621, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WPAY είναι $ 0.262798, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04720244.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WPAY έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, +0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WPAY (WPAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.92M 11.92M 11.92M Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WPAY είναι $ 2.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WPAY είναι 11.92M, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.71B