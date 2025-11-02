WOLFI (WOLFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00007532 $ 0.00007532 $ 0.00007532 Κατώτ. 24H $ 0.00007913 $ 0.00007913 $ 0.00007913 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00007532$ 0.00007532 $ 0.00007532 Υψηλ. 24H $ 0.00007913$ 0.00007913 $ 0.00007913 Υψηλή συνέχεια $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000033$ 0.000033 $ 0.000033 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.87% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.78%

WOLFI (WOLFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007703. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WOLFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007532 και ενός υψηλού $ 0.00007913, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WOLFI είναι $ 0.00191356, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000033.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WOLFI έχει αλλάξει κατά -0.87% την τελευταία ώρα, +2.16% τις τελευταίες 24 ώρες και +22.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 768.43K$ 768.43K $ 768.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 768.43K$ 768.43K $ 768.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WOLFI είναι $ 768.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WOLFI είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 768.43K