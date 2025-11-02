WeWay (WWY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.52%

WeWay (WWY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WWY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WWY είναι $ 0.080202, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WWY έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +5.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WeWay (WWY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 90.00K$ 90.00K $ 90.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.82B 6.82B 6.82B Συνολικός Όγκος 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WeWay είναι $ 87.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WWY είναι 6.82B, με συνολική προσφορά 6999999999.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 90.00K