VUSD (VUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998765 $ 0.998765 $ 0.998765 Κατώτ. 24H $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998765$ 0.998765 $ 0.998765 Υψηλ. 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Υψηλή συνέχεια $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Χαμηλότερη τιμή $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.55%

VUSD (VUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.001. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998765 και ενός υψηλού $ 1.004, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VUSD είναι $ 1.044, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.96079.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VUSD έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VUSD (VUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.61M 1.61M 1.61M Συνολικός Όγκος 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VUSD είναι $ 1.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VUSD είναι 1.61M, με συνολική προσφορά 1609887.481886927. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.61M