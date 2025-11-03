VR1 (VR1) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95%

VR1 (VR1) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VR1 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VR1 είναι $ 0.03718439, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VR1 έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -3.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VR1 (VR1) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 669.03M 669.03M 669.03M Συνολικός Όγκος 981,596,921.4011103 981,596,921.4011103 981,596,921.4011103

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VR1 είναι $ 6.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VR1 είναι 669.03M, με συνολική προσφορά 981596921.4011103. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.20K