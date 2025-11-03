Vortex (VORTEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000125 $ 0.00000125 $ 0.00000125 Κατώτ. 24H $ 0.00000153 $ 0.00000153 $ 0.00000153 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000125$ 0.00000125 $ 0.00000125 Υψηλ. 24H $ 0.00000153$ 0.00000153 $ 0.00000153 Υψηλή συνέχεια $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.96%

Vortex (VORTEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VORTEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000125 και ενός υψηλού $ 0.00000153, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VORTEX είναι $ 0.0003032, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000119.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VORTEX έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, -2.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vortex (VORTEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vortex είναι $ 14.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VORTEX είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.79K