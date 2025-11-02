VOLT (XVM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00289925 $ 0.00289925 $ 0.00289925 Κατώτ. 24H $ 0.00368383 $ 0.00368383 $ 0.00368383 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00289925$ 0.00289925 $ 0.00289925 Υψηλ. 24H $ 0.00368383$ 0.00368383 $ 0.00368383 Υψηλή συνέχεια $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.77%

VOLT (XVM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00308067. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XVM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00289925 και ενός υψηλού $ 0.00368383, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XVM είναι $ 0.078437, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00145538.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XVM έχει αλλάξει κατά +3.40% την τελευταία ώρα, -7.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +11.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VOLT (XVM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.87M 999.87M 999.87M Συνολικός Όγκος 999,871,068.106454 999,871,068.106454 999,871,068.106454

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VOLT είναι $ 3.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XVM είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999871068.106454. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.08M