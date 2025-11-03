VANTA (VANTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000102 Κατώτ. 24H $ 0.00000106 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00000184 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.38%

VANTA (VANTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000104. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VANTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000102 και ενός υψηλού $ 0.00000106, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VANTA είναι $ 0.00000184, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VANTA έχει αλλάξει κατά +2.21% την τελευταία ώρα, -1.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VANTA (VANTA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 104.30K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 104.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VANTA είναι $ 104.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VANTA είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 104.30K