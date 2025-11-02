V2EX (V2EX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00582819 $ 0.00582819 $ 0.00582819 Κατώτ. 24H $ 0.00587806 $ 0.00587806 $ 0.00587806 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00582819$ 0.00582819 $ 0.00582819 Υψηλ. 24H $ 0.00587806$ 0.00587806 $ 0.00587806 Υψηλή συνέχεια $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.09%

V2EX (V2EX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00584116. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές V2EX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00582819 και ενός υψηλού $ 0.00587806, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του V2EX είναι $ 0.01572952, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0052682.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το V2EX έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

V2EX (V2EX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του V2EX είναι $ 5.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του V2EX είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999278.658802. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.84M